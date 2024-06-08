Что такое Hamster Kombat и как на нем заработать легкие деньги

Игра бесплатная и не требует никаких вложений. Выполняя разные действия с виртуальным хомяком, участники зарабатывают игровые монеты-коины, которые можно будет в перспективе обменять на настоящую криптовалюту. Хомяк быстро набрал популярность благодаря своей простоте и обещаниям легкого заработка. Вступая в игру, каждый новый игрок в Hamster Kombat получает стартовый бонус в размере 25 000 монет, что дает отличную возможность сразу включиться в игру и воспользоваться всеми ее механизмами для получения заработка. По данным ForesightNews игра.Hamster Kombat уже набрала больше 100 млн пользователей, что указывает на высокую популярность кликера.

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Как играть и зарабатывать в Hamster Kombat

На сегодняшний день в проекте существует много различных возможностей для зарабатывания монет, начиная от простого кликания по Хомяку, различных бонусов, бустеров и заканчивая различными картами, покупая которые игрок может наращивать свою базу, тем самым увеличивая ежечасное поступление монет на свой счет на автомате. Постоянные обновления карт заставляют игроков регулярно пересматривать и корректировать свои стратегии, делая игровой процесс более увлекательным и непредсказуемым. А изюминкой проекта стали комбо карты, которые занимают ключевую роль в Hamster Kombat. Каждая из них обладает уникальными характеристиками, которые могут кардинально изменить ход игры, предоставляя геймерам значительные преимущества. Участники проекта получили возможность ежедневно участвовать в поиске трех секретных карточек. Найдя их и прокачав на один уровень, игроки получают вознаграждение в размере 5 миллионов монет.