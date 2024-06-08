Тренер сборной Польши: Украинская команда нас немного поломала

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Главный тренер сборной Польши Михал Пробеж прокомментировал победу над командой Украины (3:1).

“Сам матч начался для нас неплохо, если не считать травмы Милика, из-за которой он, к сожалению, пропустит Евро-2024.

Мы забили три мяча, но затем потеряли контроль. Украинская команда нас немного поломала, но мы ответили хорошо. После перерыва у нас снова были возможности забить, но нам это не удалось. Впрочем, мы хорошо реагировали на выпады соперника и видели, что нужно улучшить”, – сказал Пробеж.