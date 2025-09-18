Connect with us
Футбол

Вингер ПСЖ: Я очень рад, что команда так уверенно победила

    • Вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия забил гол, чем помог своей команде одержать победу над "Аталантой" (4:0) в рамках 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов. После игры он пообщался с медиа.

    "Думаю, что сегодня был наш день. Я очень рад, что команда так уверенно победила, считаю, что мы провели хороший матч и играли очень хорошо, а это важно. Мой гол? Думаю, мои партнеры также забили очень красивые мячи. Сегодня команда была очень сильной.

    Каждый матч помогает нам подготовиться к следующему, и мы знаем, что нашим следующим соперником будет "Марсель", поэтому мы готовимся надлежащим образом. Мы знаем, какое значение имеет этот матч для наших болельщиков, поэтому постараемся сделать все возможное и очень хорошо подготовиться", – сказал Хвича.

    Добавим, что в следующем туре ЛЧ "ПСЖ" сыграет с "Барселоной".

    www.ua-football.com

