Брюгге – Монако: прогноз и где смотреть матч Лиги чемпионов

В четверг, 18 сентября, на стадионе «Ян Брейдел» в Брюгге состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийский «Брюгге» примет французский «Монако». Для обеих команд это будет важный старт в евросезоне: хозяева хотят подтвердить свою силу после успешной квалификации, а гости — закрепить статус клуба, который стабильно держится в топе Лиги 1. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Начало встречи — в 19:45 по киевскому времени. В Украине права на показ Лиги чемпионов принадлежат платформе MEGOGO. Зрители смогут не только посмотреть игру в прямом эфире, но и воспользоваться расширенными возможностями: интерактивной статистикой, комментариями аналитиков и доступом к обзорам ключевых моментов. Также доступны повторные трансляции и архив лучших матчей турнира, что превращает просмотр в полноценный футбольный вечер.

«Брюгге»: уверенность в Европе и сомнения в чемпионате

На внутренней арене «Брюгге» традиционно считается фаворитом, но в прошлом сезоне уступил чемпионский титул «Роял Юниону». Новый цикл команда начала с реванша в Суперкубке, однако затем выступала неубедительно: половина матчей завершилась поражениями или ничьими, включая неудачу в последнем туре против «Ла Лувьера».

Совсем иначе бельгийцы проявили себя в Лиге чемпионов. В квалификации они прошли «Ред Булл Зальцбург» (1:0 и 3:2), а затем буквально уничтожили «Рейнджерс» (3:1 и 6:0). Этот успех вернул команде уверенность, но остаётся вопрос — хватит ли сил на групповой этап?

«Монако»: стабильность под руководством Хюттера

Французский клуб всё ещё ищет дорогу к вершине, последняя победа в чемпионате осталась в эпохе молодого Мбаппе. Но с приходом Ади Хюттера «Монако» стабилизировался: сначала команда стала вице-чемпионом, а в прошлом сезоне заняла третье место в Лиге 1.

Старт нового сезона также внушает оптимизм. Единственное поражение произошло на выезде от «Лилля» (0:1). Во всех остальных матчах «Монако» был сильнее: обыграл «Гавр» (3:1), «Страсбург» (3:2) и «Осер» (2:1). Австрийский наставник сумел привить команде прагматичный стиль, который приносит очки даже в непростых встречах.

История встреч

Клубы играли друг с другом ещё в 1988 году и тогда обменялись домашними победами. Последний раз они пересекались в 2018-м, и тогда «Брюгге» взял четыре очка из шести возможных, что стало сюрпризом для экспертов.

Прогноз

Букмекеры считают противостояние равным, но «Монако» выглядит более собранным и уверенным на старте сезона. Французы умеют грамотно распределять силы и действовать хладнокровно даже под давлением. В такой ситуации ставка на победу гостей с форой 0 (коэффициент около 1,91) выглядит наиболее надёжным вариантом.

Напомним, мы также писали о том, как Полесье Ставки играли с Шахтером: достойно или все было понятно?