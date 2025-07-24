“Горняки снова остаются непобежденными”. Бешикташ – Шахтер. Обзор послематчевой турецкой прессы

Если после погрома над скромным финским "Ильвесом" у многих скептиков оставались сомнения насчет боеспособности этого "Шахтера", то в первом матче противостояния с турецким "Бешикташем" Арда Туран доказал работоспособность своих тактических наработок. "Горняки" в красивом стиле "перестреляли" "орлов" в столице Турции (Стамбуле).

Тренер дончан в определенном смысле удивил появлением в старте Очеретько и Эгиналду. Однако, как показала игра, такое решение оправдало себя на все 100%. Украинец задавал динамику в центре поля, а бразилец отличился забитым мячом. В свою очередь, главный актив "Шахтера" в лице Георгия Судакова как-то растворился на поле. Особенно на фоне своих латиноамериканских партнеров. Которые, как и в матче с "рысями", обеспечили бронзовому призеру УПЛ необходимый результат.

Классные комбинации, обыгрыши один на один, нетривиальные решения. Все это было на "Водафон Арене" в этот вечер в исполнении "горняков". И за всю эту красоту в первую очередь в составе донецкой команды отвечали неизменные исполнители: Кевин и Алиссон. Первый ушел с поля с дублем (мог спокойно оформить и хет-трик), а второй – снова стал MVP поединка, записав в свой актив 1+2 по системе "гол+пас".

На что со своей стороны подопечные Сульшера ответили двумя голами: Темми Абрахама и Жоау Мариу. Англичанин реализовал пенальти после попадания в руку Конопли, а португалец удачно сыграл на добивании. Судьба путевки в следующий раунд еще, конечно, остается "открытой", однако с уверенностью можно заявить, что 38-летний Арда Туран во главе донецкого клуба пока идет по правильному пути.

"Орлы усложнили себе выход в следующий раунд!", – именно с таким многообещающим заголовком после матча вышел крупный спортивный таблоид Турции. Откровенно говоря, как-то довольно сдержанно. Не то слово, что усложнили. Ладно результат, но по игре у турок были огромные проблемы. Особенно в защите. Это и подтвердил сам норвежский тренер "Бешикташа" после матча. "Если бы мы хорошо защищались, то не пропустили бы сразу 4 гола", – именно такие слова коуча "черно-белых" привел портал Fotomaç.

Издание констатирует, что хозяева неплохо начали эту встречу, однако дальше расклеились: "Бешикташ" хорошо стартовал, но именно гости вышли вперед". В целом же, этот представитель турецких медиа не дает никакой оценки действиям футболистов донецкого клуба. Лишь холодно описывает хронологию событий на поле.

При этом, подводя итог, журналисты Fotomaç утверждают, что их любимцы "проснулись и начали реагировать на домашнюю публику только после третьего пропущенного гола…". Также в отчете акцентируется внимание на определенной обреченности и концептуальных разногласиях в рядах стамбульских болельщиков: "Фанаты "Бешикташа" скандировали имя своего бывшего тренера Сергена Ялчина… В свою очередь, на что другая часть фанатских секторов отреагировала свистом".

"Арда Туран одержал свою победу против Бешикташа", – а вот популярная в Турции онлайн-платформа Sporx уже делает акцент на первом успехе нынешнего наставника "Шахтера" против их "орлов". В частности, во время своей работы в турецком "Эюпспоре" Туран трижды встречался с "черно-белыми", однако все поединки проиграл. И вот настало время мести. Причем красивой мести.

Это спортивное издание не делает акцент на разборе игровых эпизодов или ходе противостояния. Наоборот. В отчете Sporx приводится еще один очень печальный для сторонников "Бешикташа", да и в целом турецких футбольных болельщиков, факт. А именно: "Шахтер снова остался непобежденным" . Лучше и не скажешь, хех. Подводя итоговую черту, автор материала приводит "сухую", но в то же время такую приятную для нас статистику: "В Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА украинская команда сыграла с турецкими клубами "Фенербахче", "Истанбул Башакшехир", "Коньяспор" и "Сивасспор" 9 матчей. За это время дончане одержали 8 побед и один раз сыграли вничью. В этих поединках "Шахтер" пропустил только 2 гола, а забил аж 20".

"Что поделаешь… Такова судьба".

А вот редакторы онлайн-версии бывшего турецкого спортивного телеканала NTV Spor особо не подбирали слов и "рубили правду-матку" : "Бешикташ проиграл на домашнем поле: преимущество перешло к украинской команде". А действительно, что тут еще добавить — когда оно все так и есть.

Издание в этом разрезе отмечает, что благодаря победе со счетом 4:2, дончане добыли значительный гандикап перед ответным матчем. "Первую половину матча "Шахтер" завершил со счетом 2:1 и продемонстрировал эффектную игру и во второй половине поединка", – говорится в отчете NTV Spor.

И традиционно уже для этой рубрики, в конце обратимся к официальным аккаунтам соперника украинской команды в социальных сетях. "Игра окончена", — так лаконично дополнен пост с публикацией результата матча в Instagram ФК "Бешикташ".

Но, конечно, самое интересное происходило (ит) в комментариях к этому посту. Тон абсолютно предсказуем: саркастически-пессимистическая реакция болельщиков "Бешикташа" с многочисленными ироничными мемами …

"То есть, мы продолжаем с того места, где остановились?"

"С этой командой снова будем бороться за третье место в чемпионате"

И все в таком духе. Хотя есть и те, кто с командой до конца: "Орлы, орлы, орлы!". Хотя, таких меньшинство. По крайней мере в комментариях.

Однако больше всего привлек внимание комментарий одного из пользователей с притчей о короле и его страже. Всю историю нет смысла пересказывать, однако посыл более чем понятен: "Я конечно выполню приказ, но была же надежда на теплое одеяло…". Смысл кроется на поверхности — о поддержке любимого клуба, несмотря ни на что .

На этом и завершим. Болейте за свою команду до конца!

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