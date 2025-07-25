Кицбюэль. Ван де Зандсхулп впервые за два года дошел до полуфинала, Казо вторую неделю подряд сыграет на этой стадии

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP в Швейцарии



Кицбюэль, Австрия • 20-26 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Бублик (Казахстан, 1) – Александр Шевченко (Казахстан) 6:4, 6:2

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) 7:6(2), 6:2

Артур Казо (Франция, SE) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:3, 6:4

Артур Риндеркнех (Франция, 6) – Янник Ганфманн (Германия, Q) 6:4, 3:6, 6:1

Ботик ван де Зандсхулп проведет седьмой полуфинал на уровне Тура и первый с апреля 2023 года. Следующим соперником нидерландца будет Александр Бублик, которого он победил в двух предыдущих противостояниях. Ван де Зандсхулп попробует третий раз пробиться в финал.

Артур Казо во второй раз в карьере вышел в полуфинал на турнире ATP. На предыдущей неделе он сыграл этой стадии в Гштааде. Дальше француз встретится со своим соотечественником Артуром Риндеркнехом, для которого это будет шестой полуфинал в Туре. В 2023 году теннисисты играли друг против друга на “челленджере” в Бордо, где победил Казо.

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