Норрис: Я чувствую себя гораздо увереннее

Ландо Норрис выиграл две последние гонки, сократив отставание от напарника в чемпионской гонке, и надеется закрепить успех…

Ландо Норрис: «Я чувствую, что отчасти вернулся к прежней форме. После обновления я гораздо больше доволен машиной, чем раньше, но этого недостаточно.

Самым позитивным моментом двух этих уик-эндов стало то, что я с самого начала был быстр. Я чувствовал себя более комфортно с машиной, лучше понимал, как добиться от неё максимума.

Я знаю, что мне ещё многое предстоит сделать, но чувствую себя увереннее. Я не сомневаюсь в том, что смогу побеждать. Но если сравнивать этот сезон с прошлым, то всё же я чувствую себя не так хорошо, и пока не выступаю так же стабильно, как в 2024-м. Всё же это ещё не тот уровень, который бы меня устроил, но мы работаем над этим».

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