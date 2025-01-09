Леклер: 24 Гран При – это абсолютный максимум

Как и в прошлом году, календарь предстоящего сезона состоит из 24-х Гран При. Шарль Леклер считает, что больше гонок проводить невозможно…

Шарль Леклер: «Моя позиция осталась прежней. Я по-прежнему считаю, что 24 гонки – это максимум в одном сезоне. Лично я не так уж устал, но гонщики путешествуют в максимально комфортных условиях. У нас есть специальные врачи и программа восстановления, ест много методов и приёмов, позволяющих нам на 100% быть в отличной форме от первой до последней гонки.

У рядовых сотрудников команд таких привилегий нет, им приходится гораздо сложнее. И Формуле 1 следует это учитывать».

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