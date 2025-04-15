Названо условие расторжения контракта Макса Ферстаппена

Контракт Макса Ферстаппена с Red Bull Racing рассчитан до 2028 года, однако многие в паддоке уверены, что нынешний сезон последний для действующего чемпиона мира в составе команды из Милтон-Кинса.

После гонки в Бахрейне, в которой Ферстаппен финишировал шестым, консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что с нынешней формой команда не сможет выиграть титул. Ранее Марко говорил, что в контракте Макса есть пункт, который позволяет гонщику досрочно уйти из команды, если не будут достигнуты определённые результаты.

Как удалось выяснить британской Daily Mail, Ферстаппен может уйти из Red Bull Racing при условии, если он окажется ниже третьего места в личном зачёте. Как пишет газета со ссылкой на свой источник, этот пункт контракта может быть активирован летом.

Сейчас Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте с преимуществом в шесть очков над Джорджем Расселлом.

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