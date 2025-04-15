Стало известно, когда и где пройдет реванш Усика и Дюбуа

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Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

По информации издания The Ring, бой между двумя супертяжеловесами запланирован на 12 июля 2025 года. Он должен состояться в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Сейчас поединок находится на финальной стадии согласования условий.

Александр Усик сейчас является чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO, а Даниэль Дюбуа владеет поясом IBF.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua