ФРОЧ – о бое Усика и Дюбуа: «У него больше может не быть такого шанса»

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Бывший британский боксер Карл Фроч прокомментировал поражение своего соотечественника Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) от украинца Александра Усика (24-0, 15 КО):

«Он сдался. Когда он упал во второй раз и, кстати, получил хороший удар, то, если подумать, пересмотрев это во второй раз… Когда я увидел это в первый раз, я подумал, что он потерял сознание, отключился.

Потом я пересмотрел бой снова и увидел, что он упал и был в сознании. Он не был без сознания. Он был в уме, смотрел на свой угол, четко видел рефери перед собой. Он смотрел на него и смотрел на угол.

В такой ситуации ты должен встать и убедить рефери, что хочешь продолжить бой. Это бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Такого шанса может больше не представиться. Зачем, бл*ть, сидеть и ждать? В моем мире не сидят и не ждут».

sport.ua