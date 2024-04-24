Промоутер: «У Усика был тройной тренировочный лагерь. Гарантий с Фьюри нет»

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Промоутер Александр Красюк рассказал о том, что постоянные переносы боя Александра Усика против Тайсона Фьюри создают определенные проблемы.

«У Усика был тройной тренировочный лагерь перед Фьюри. Он начался еще в сентябре, когда была информация о возможном бое в декабре. Однако сторона Фьюри заявила, что у них мало времени и бой состоится в феврале. Мы готовились к бою в феврале, но затем у Фьюри случилось рассечение, поэтому поединок перенесли на май».

«Как видим, Фьюри уже несколько раз делал все, чтобы бой не состоялся. Гарантий у нас нет», — сказал Красюк.

Поединок запланирован на 18 мая.

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sport.ua