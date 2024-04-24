Гвардиола: Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем

Наставник Ман Сити высказался о поединке АПЛ
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против "Брайтона".
"Завтра одна из самых сложных игр сезона. Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем. То, что он сделал и продолжает делать — это невероятный труд".
Напомним, что поединок "Брайтон" — "Манчестер Сити" состоится 25 апреля. Старт — в 22:00.
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