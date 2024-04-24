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Футбол

Гвардиола: Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем

Наставник Ман Сити высказался о поединке АПЛ

Гвардиола: Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против "Брайтона".

    "Завтра одна из самых сложных игр сезона. Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем. То, что он сделал и продолжает делать — это невероятный труд".

    Напомним, что поединок "Брайтон" — "Манчестер Сити" состоится 25 апреля. Старт — в 22:00.

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