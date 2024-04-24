Гвардиола: Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем

Getty Images / Global Images Ukraine

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против "Брайтона".

"Завтра одна из самых сложных игр сезона. Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем. То, что он сделал и продолжает делать — это невероятный труд".