Президенты Наполи находится под следствием УЕФА

Де Лаурентис нарушил правила поведения

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Президент "Наполи" Де Лаурентис находится под следствием УЕФА за нарушение правил поведения.

Инцидент произошел на поле стадиона "Барселоны" после матча Лиги чемпионов. Де Лаурентис прервал интервью Маттео Политано с Sky Sport Italia и оттолкнул журналиста и оператора для того, чтобы вывести игрока из поля зрения камеры.

УЕФА рассматривает возможность предъявления президенту "Наполи" обвинений в нарушении статьи 11b "Общие принципы поведения".

Также Де Лаурентис кричал на оператора CBS Sports, который снимал в раздевалке накануне матча, несмотря на то, что журналист имел право на видеосъемку.

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