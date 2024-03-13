Сергей ДАНЫЛИВ: «Подвели те, на кого больше всего рассчитывали»

highsport.if.ua. Сергей Данылив

Из Италии вернулась женская сборная Украины по боксу, которая приняла участие во всемирном отборочном турнире, где разыгрывались олимпийские лицензии.

Главный тренер женской сборной Украины Сергей Данылив эксклюзивно для Sport.ua оценил выступление своих подопечных:

«Я рассчитывал на завоевание 1-2 пропусков на Игры в Париже. К сожалению, домой вернулись без лицензий. Не могу сказать, что девушки не старались или были в плохой спортивной форме, однако их технико-тактическая подготовка на фоне соперниц, желала лучшего.

Обидно, но подвели те боксерки, на которых больше всего рассчитывали. Речь идет о Татьяне Коб (вес — 50 кг) и Анастасии Ковальчук (54 кг), которые проиграли уже свои первые бои. Прекрасно понимаю, что в последние годы конкуренция в женском боксе значительно возросла, но та же Ковальчук не продемонстрировала своих «козырей» в противостоянии с соперницей из Туниса.

Ближайшей к завоеванию лицензии была Анастасия Черноколенко (66 кг), которой надо было в четвертьфинале одержать верх над оппоненткой из Тайваня. Судьи отдали предпочтение сопернице.

После своих вторых боев вынуждены были сойти с дистанции Анастасия Молочко (57 кг), Анна Охрей (60 кг) и Каролина Махно (75 кг). Меньше претензий к Охрей, которая, на мой взгляд, победила словачку, однако судьи придерживались другого мнения.

В мае в Таиланде состоится последний отборочный турнир, где будут разыгрываться олимпийские лицензии. Подготовку к этим соревнованиям начнем в конце марта в Конча-Заспе, а в апреле примем участие в Ирландии в матчевых встречах, где соперницами моих подопечных будут визави из сборных трех стран. В составе украинской сборной будут изменения. Но задача завоевать 1-2 путевки в олимпийский Париж остается неизменной».

sport.ua