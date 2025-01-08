Не согласен. Богачук – о рейтинге лучших боксеров из Украины, где Усик 1-й

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Сергей Богачук отреагировал на недавний рейтинг лучших боксеров Украины от издания GiveMeSport, где Александр Усик был 1-м, Владимир Кличко – 2-м, Василий Ломаченко 3-м, а Виталий Кличко занял четвертую строчку.

– Согласны с рейтингом?

– Нет, не согласен категорически. На данный момент Усик – да. Но братья Кличко – это легенды, на которых я вырос, которые достигли многого. Они очень многих украинских боксеров мотивировали. Я смотрел на них и думал, что реально также достичь чемпионского пояса, ведь они смогли. Поэтому считаю, что Кличко – это второе и третье места минимум.

Потом уже можно и Ломаченко на четвертую позицию поставить. У него также много достижений. Мексиканцы здесь любят его и поддерживают. Но Кличко – лучшие, они легенды мирового бокса.

sport.ua