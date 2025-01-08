Известный промоутер нашел соперника для Усика. Это трехкратный чемпион мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный промоутер Амер Абдалла подобрал следующего соперника для Александра Усика. Абдалла хотел бы увидеть бой украинского чемпиона против Баду Джека – чемпиона WBC в крузервейте.

«Мы пытались организовать бой с Усиком, но этого не произошло. Усик – небольшой супертяж. Баду не может подраться с такими большими парнями, как Фьюри или Джошуа, а вот с Усиком может.

Усик хочет вернуться в крузервейт и против Джека был бы замечательный бой, мне бы хотелось организовать этот бой. Это поединок за наследие. Поэтому да, этот бой может пройти в будущем», – сказал Баду Джек.

Ранее чемпион крузервейта по версии IBF Джей Опетая изъявил желание подраться с Усиком.

sport.ua