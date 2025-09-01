Рой Джонс рассказал, сколько поражений будет у Усика до завершения карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший звездный американский боксер Рой Джонс высказался о трехкратном абсолютном чемпионе мира Александре Усике.

«Усик? Я не вижу, чтобы сейчас был такой боксер, который смог бы его победить. Александр – непобедим, а попробовать может только Джозеф Паркер», – сказал Джонс.

Напомним, что вечером 19 июля 2025 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне прошло большое шоу бокса с поединком за абсолют. Главным событием стал бой-реванш: Александр Усик (Украина) – Даниэль Дюбуа (Великобритания). Украинец сумел нокаутировать соперника в пятом раунде и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого веса.

