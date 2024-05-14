Он был крайне неуважителен. Отец Фьюри извинился за драку с командой Усика

13 мая представители украинского боксера Александра Усика, который является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF устроили стычку с представителями чемпиона WBC британца Тайсона Фьюри.

В результате стычки Джон Фьюри, отец Тайсона, разбил лоб.

Джон принес извинения:

«Искренне извиняюсь перед всеми причастными. Мы такие, какие мы есть. Эмоции и напряжение зашкаливают.

Он был очень неуважительным парнем. Если ты приблизишься в пространство к бьющемуся человеку, ты что-то получишь. Для меня важно уважение к моему сыну, а он его не проявлял.

Он вспомнил моего сына, значит, он должен был это получить. Меня это не беспокоит (кровотечение), это то, ради чего мы живем, мы сражаемся с людьми. Для меня это обычное дело», – сказал Фьюри-старший.

ВИДЕО. «Тупая п***а». Первая реакция Фьюри на драку отца с командой Усика

sport.ua