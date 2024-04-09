Промоутер Фьюри назвал топ-5 супертяжей в мире. Есть ли в списке Усик?

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Промоутер чемпиона WBC в хевивейте Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен назвал пять лучших, по его мнению, боксеров современности, которые являются представителями супертяжелого дивизиона.

«Пятерка лучших? Я считаю, что туда должны попасть Тайсон Фьюри, Александр Усик, Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа и наверное Джозеф Паркер», – сказал Уоррен.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

sport.ua