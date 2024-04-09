«Готуємося до жіночої серії 3х3 2044»: Smoove виклав миле фото з дочкою

Чемпіон світу зі слем-данків Дмитро «Smoove» Кривенко виклав фото в мережі зі своєю дочкою та підписав його: «Готуємося до жіночої серії 3х3 2044».
Майбутня чемпіонка України? 🇺🇦
Фото: Instagram «SmooveUkraine»
Чемпіон світу зі слем-данків Дмитро «Smoove» Кривенко виклав фото в мережі зі своєю дочкою та підписав його: «Готуємося до жіночої серії 3х3 2044».
Майбутня чемпіонка України? 🇺🇦
Фото: Instagram «SmooveUkraine»
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