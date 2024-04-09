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Баскетбол

«Готуємося до жіночої серії 3х3 2044»: Smoove виклав миле фото з дочкою

«Готуємося до жіночої серії 3х3 2044»: Smoove виклав миле фото з дочкою

Чемпіон світу зі слем-данків Дмитро «Smoove» Кривенко виклав фото в мережі зі своєю дочкою та підписав його: «Готуємося до жіночої серії 3х3 2044».

«Готуємося до жіночої серії 3х3 2044»: Smoove виклав миле фото з дочкою

Майбутня чемпіонка України? 🇺🇦

Фото: Instagram «SmooveUkraine»

ua.tribuna.com

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