Прикарпатье-Говерла обыграла Кривбасс в регулярном чемпионате Суперлиги

Аутсайдер турнира добыл свою пятую победу

Прикарпатье-Говерла обыграла Кривбасс в матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet-2024/25, который прошел в Черкассах — 92:88.

В течение всей встречи на площадке шла равная борьба. Команды попеременно выходили вперед, но не отрывались слишком в счете. В последней четверти Кривбассу удалось повести с перевесом +8, но концовка осталась за ивано-франковцами, которые вырвали победу.

В составе Прикарпатья-Говерлы 24 очка набрал Илья Кабацюра, 23 — на счету Лейтерренса Рида. У Кривбасса результативную встречу провел Михаил Бублик, который заработал 33 очка.

Кривбасс занимает пятое место в Суперлиге, имея 11 побед. Прикарпатье-Говерла замыкает турнирную таблицу, команда Евгения Мурзина добыла пятую победу в нынешнем регулярном сезоне.

Суперлига. Регулярный сезон

Кривбасс — Прикарпатье-Говерла — 88:92 (18:20, 25:25, 22:18, 23:29)

Кривбасс: Бублик (33), Товкач (19 + 9 подборов), Водолазский (19), Келли (7 + 6 подборов + 7 передач), Ловингс (4 + 5 передач), Быков (6), Триколенко (4), Мельник (3)

Прикарпатье-Говерла: Морозов (17 + 7подборов), Чугунов (10 + 6 подборов), Маркив (10), Кузнецов (4), Кабацюра (24), Рид (23 + 5 передач), Иванов (4)

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