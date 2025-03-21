Андрей ЦЮРА: «Хочу забрать пояс и показать качественный бокс»

KO Promotions. Андрей Цюра

Украинский боксер Андрей Цюра 29 марта проведет бой за титул чемпиона Украины WBC Ukraine против Арсения Резниченко. Поединок состоится в рамках боксерского вечера от K.O. Promotions во Львове.

В комментарии для сайта Sport.ua Андрей Цюра поделился своими впечатлениями от предстоящего поединка.

– Расскажи, как проходит подготовка к поединку за титулы чемпиона Украины?

– Подготовка проходит хорошо. Эта подготовка немного отличается от всех предыдущих, поэтому вместе с тренером ожидаем на хороший результат.

– Что тебе известно о своем сопернике, и как ты его оцениваешь?

– Лично не знакомы. На вид порядочный парень, хороший боксер. Ожидаю интересный и конкурентный поединок.

– В боксерских кругах говорят, что этот поединок может стать украшением вечера. Чего ты ожидаешь от этого боя?

– Хотим забрать пояс, хотим показать качественный бой и зрелищный бокс. Я всегда стараюсь боксировать так, чтобы и результат был хорошим, и поединок захватывал зрителей.

– В случае победы, каким ты видишь дальнейшее развитие своей карьеры?

– Даст Бог, сначала победа, а дальше будем планировать. Конечно, хочу двигаться вперед, получать новые вызовы и бороться за другие пояса. Но не стоит забегать вперед – сейчас все мысли только об этом поединке.

sport.ua