Тони БЕЛЛЮ: «Он станет новым чемпионом мира в супертяжелом весе»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью

Бывший чемпион мира Тони Беллью поделился мыслями о перспективном тяжеловесе Мозесе Итауме.

«Я просто считаю, что Итаума – исключительный боец. В нем все: его манера поведения, его отношение, все. Он работает в свое свободное время. Он давит, когда хочет. Он высококлассный боксер. Я просто думаю, что он очень, очень хорош. И добавьте к этому то, что он еще и левша.

И я думаю, что в течение 18 месяцев он будет драться за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Нет страха. Я просто думаю, что, имея немного больше опыта, я бы предпочел, чтобы он скоро победит Дюуба», – сказал Беллью.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 12 боев, десять из которых закончил досрочно

sport.ua