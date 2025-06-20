Хаджар: Марко поверил в меня и дал шанс

За многие годы консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко обрёл репутацию сурового человека, который без сожалений увольняет гонщиков, если те не добиваются результатов. Однако у Айзека Хаджара совсем другое мнение об австрийском специалисте.

Айзек Хаджар: «У меня предельно честные отношения с Хельмутом. Он тот человек, который открыл мне путь в Формулу 1, дал мне шанс, наметил траекторию, так что я только благодарен ему за это.

Я помню свой дебютный сезон в Формуле 2. Это был настоящий кошмар, а он продолжал верить в меня, дал второй шанс, которым я воспользовался и добился результата.

В том сезоне Хельмут со мной мало общался. Он позволил мне самому пройти через все сложности. Думаю, это хорошо, поскольку он добавил мне стресса, но это был умный ход.

В том году в молодёжной программе было шесть участников, и я занимал последнее место из этих шести. Но в итоге я оказался единственным участником программы, кто остался в ней на следующий сезон».

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