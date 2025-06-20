Лондон. Дрэйпер за 2,5 часа выиграл свой четвертьфинальный поединок, Алькарас продлил свою победную серию

Результаты четвертьфинальных матчей на турнире ATP 500 в Великобритании



Лондон, Великобритания • 16-22 июня • трава • €2,683,820

Действующий чемпион: Томми Пол (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Артур Риндеркнех (Франция, LL) 7:5, 6:4

Роберто Баутиста Агут (Испания) – Хольгер Руне (Дания, 4) 7:6(5), 6:7(4), 6:2

Иржи Легечка (Чехия) – Джейкоб Фернли (Великобритания) 7:5, 6:2

Джек Дрэйпер (Великобритания, 2) – Брэндон Накашима (США) 6:4, 5:7, 6:4

• Карлос Алькарас провел третий поединок против Артура Риндеркнеха и одержал третью победу. Испанский теннисист провел на корте 80 минут игрового времени, подал 8 эйсов и сделал по одному брейку в каждом сете, не позволив сопернику добраться до брейк-поинтов. Алькарас выиграл 16-й матч подряд и попробует продлить свою серию в поединке против своего соотечественника Роберто Баутиста-Агута, у которого выиграл оба очных поединка.

• Джек Дрэйпер за 2,5 часа одолел Брэндона Накашиму и увеличил свое преимущество в их очном противостоянии (3-1). Британский теннисист впервые сыграет в 1/2 финала турнира в Лондоне и проведет уже третий полуфинал в сезоне. Его следующим соперником будет чех Иржи Легечка, которого Дрэйпер обыграл в этом году в Дохе (общий счет их личных встреч – 2:1 в пользу британца).

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