Рейтинг WTA. Свитолина после титула в Руане поднялась на одну строчку, Костюк выбыла из топ-35, Олейникова обновила личный рекорд

Украинские теннисистки в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации



Элина Свитолина, после завоевания титула в Руане, поднялась в мировом рейтинге на одну строчку и на этой неделе является 17-й ракеткой мира.

Сразу 11 позиций потеряла Марта Костюк, которая не смогла из-за травмы, полученной в матче за сборную, защитить очки за свой прошлогодний финал в Штутгарте. На этой неделе Марта занимает 36-е место в мировой классификации.

Даяна Ястремская остается третьей ракеткой Украины и на этой неделе сохранила за собой 46-ю строчку в рейтинге WTA. Ангелина Калинина выбыла из топ-70 мирового рейтинга и занимает на этой неделе 74-е место (-9).

Среди теннисисток украинского топ-10, наибольший прогресс на этой неделе показала Александра Олейникова, которая обновила свой личный рекорд, поднявшись на 259-е место (+9).

• Календарь турниров украинских теннисисток (WTA/ITF)

В парном рейтинге Людмила Киченок остается первой ракеткой Украины, занимая на этой неделе 9-е место в мировой классификации.

Надежда Киченок начинает неделю на 47-й строчке (+2), а Марта Костюк поднялась на 56-ю позицию в парном рейтинге WTA.

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> РЕЙТИНГ WTA на 21 апреля 2025 года | парный разряд



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