Фредерик Вассёр: Я на 2000% поддерживаю Льюиса

После пяти этапов сезона Льюис Хэмилтон 16 очков уступает напарнику Шарлю Леклеру в личном зачёте. Семикратный чемпион мира признаёт, что у него проблемы с машиной, к которой он пока не может найти подход.

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр, который был инициатором перехода Хэмилтона в Скудерию, заявил, что полностью поддерживает гонщика, и команда сделает всё необходимое, чтобы помочь Льюису справиться с трудностями.

«Я на 2000% поддерживаю и продолжу поддерживать Льюиса, – рассказал Вассёр на встрече с журналистами в воскресенье сразу после финиша гонки в Джидде. – В понедельник утром мы приступим к работе, чтобы найти причины проблем и способы их устранить.

Честно говоря, меня не беспокоит скорость Льюиса, поскольку я видел, как он выступил в Китае, как он провёл гонку в Бахрейне, и первый отрезок гонки в Джидде.

Нет сомнений, что потенциал есть. Нам остаётся только отрегулировать баланс. Мы боремся с балансом его машины, который не оптимальный и приводит к перегреву шин и всем последующим проблемам. Но я уверен, что у машины есть потенциал».

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