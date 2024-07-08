Окон: Весь уик-энд мы принимали неверные решения

Уик-энд в Сильверстоуне получился неудачным для Alpine…

Эстебан Окон (16-й): «Сегодняшний результат завершает сложный для нас этап. Весь уик-энд мы принимали неверные решения, не оставили себе шансов. Мы знали, что погода будет переменчивой, но не оптимизировали стратегию с выбором шин и откатились назад.

Этот уик-энд нужно поскорее забыть, а в Будапеште всё сделать верно – с гонкой и трассой в Венгрии у меня связаны прекрасные воспоминания».

Пьер Гасли (сход): «Выезжая из боксов, я сразу понял, что с машиной что-то не так. Мы заподозрили проблему с коробкой передач, в итоге после формировочного круга я свернул в боксы и сошёл с дистанции.

Из-за штрафа за замену силовой установки уик-энд в любом случае обещал быть непростым. Жаль, что я не смог даже стартовать, чтобы хотя бы попытаться побороться за позиции. При нестабильной погоде у нас могли быть шансы.

Нужно понять, что именно произошло, чтобы таких проблем у нас больше не было. Нам есть над чем работать, мы используем время перед Венгрией, чтобы вернуться в борьбу в лучшей форме».

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