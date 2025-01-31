Зак Браун предлагает, чтобы все команды платили стюардам

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, полагает, что команды чемпионата могут взять на себя часть затрат, связанных с переходом к практике приглашения постоянных стюардов, которым бы регулярно выплачивалось денежное вознаграждение.

В настоящее время стюарды работают на добровольной основе, что порой становится причиной противоречивых ситуаций – в качестве свежего примера можно привести недавнее заявление FIA о том, что Джонни Херберта больше не будут привлекать к работе в роли стюарда.

В федерации считают, что продолжающееся сотрудничество бывшего гонщика с прессой неизбежно приводит к конфликту интересов. «Роль стюарда FIA и обязанности медиа-обозревателя несовместимы», – говорится в заявлении FIA.

«В нашем спорте с его многомиллиардными доходами стюарды работают бесплатно и на временной основе, притом что в Формуле 1 всё зависит от правильности принимаемых решений, – приводит слова Брауна RacingNews365. – К самим стюардам вопросов нет, но действующие правила вводят слишком много ограничений. Мне бы хотелось, чтобы мы сделали шаг назад и ослабили эти ограничения.

И пусть у нас будут постоянные стюарды, которые бы могли принимать субъективные решения вне зависимости от того, будут они правильными или нет. Что касается платы за их работу, то даже если моё предложение будет не слишком популярным среди участников чемпионата, меня устроит, если бы McLaren и все остальные команды скинулись.

Если все внесут свой вклад в решение столь важной задачи, то вряд ли кто-то разорится. Хотя я не знаю, какие формальные договорённости существуют здесь между FIA и Формулой 1, и кто какие ожидания связывает с вопросом судейства. Во всяком случае эти договорённости предполагают, что временным стюардам зарплата не полагается.

В любом бизнесе, если вы хотите что-то изменить, такого рода решения проводятся через формальное распоряжение, и когда происходят перемены, за них приходится платить. И если нам придётся платить, то не думаю, что размер такой платы будет значительным, если разделить её на доли, выплачивать которые будет и McLaren, и Формула 1, и FIA…»

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