Формула 3: Габриэле Мини лидирует на тестах в Барселоне

Гонщик Prema Racing Габриэле Мини показал лучшее время в обеих сессиях первого дня тестов Формулы 3 в Барселоне.
После первых четырёх гонок сезона 19-летний итальянец, участник молодёжной программы Alpine, занимает 3-е место в личном зачёте Ф3, и сегодня он подтвердил свою скорость, под конец второй сессии проехав круг за 1 мин. 28,394 секунды. Это лишь на 0,081 хуже, чем результат, показанный им же в утренней сессии, который так и остался лучшим временем вторника.
Днём участники тестов в основном работали над гоночным темпом, и шестерым из них удалось преодолеть по 40 и более кругов. Впрочем, в начале сессии гонщики Campos Racing успели проехать по короткой серии в режиме квалификации, но, например, в команде MP Motorsports сразу поставили перед своими пилотами задачу проехать серию из 24 кругов, а это всего на один круг меньше, чем дистанция воскресной гонки на каталонском кольце.
В целом активность на трассе во второй половине дня была намного выше, чем с утра, потому что команды Trident, Jenzer Motorsport и PHM тоже проводили имитацию гонки.
Работа на трассе лишь один раз прервалась красными флагами после вылета в 3-м повороте Макса Эстерсона, американского гонщика Jenzer. Это произошло за 10 минут до завершения второй сессии, поэтому было принято решение не возобновлять заезды.
В среду в 9.00 по местному времени тесты в Барселоне продолжатся.
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Результаты первой сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Г.Мини
|Prema
|1:28.313
|—
|14
|2. С.Мегетуниф
|Trident
|1:28.399
|+0.086
|12
|3. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:28.485
|+0.172
|16
|4. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1:28.577
|+0.264
|21
|5. Л.Форнароли
|Trident
|1:28.679
|+0.366
|13
|6. А.Линдблад
|Prema
|1:28.693
|+0.380
|14
|7. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:28.753
|+0.440
|21
|8. Н.Бедрин
|PHM Racing
|1:28.755
|+0.442
|28
|9. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:28.801
|+0.488
|17
|10. О.Гёте
|Campos Racing
|1:28.813
|+0.500
|15
|11. Д.Беганович
|Prema
|1:28.814
|+0.501
|16
|12. М.Загазета
|PHM Racing
|1:28.855
|+0.542
|16
|13. М.Боя
|Campos Racing
|1:28.900
|+0.587
|14
|14. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:29.004
|+0.691
|16
|15. С.Рамос
|Trident
|1:29.061
|+0.748
|13
|16. Л.Браунинг
|Hitech GP
|1:29.117
|+0.804
|16
|17. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:29.142
|+0.829
|16
|18. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:29.202
|+0.889
|18
|19. К.Штука
|MP Motorsport
|1:29.337
|+1.024
|21
|20. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:29.387
|+1.074
|15
|21. М.Стенсхорн
|Hitech GP
|1:29.471
|+1.158
|16
|22. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:29.508
|+1.195
|23
|23. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:29.715
|+1.402
|17
|24. Д.Дюфек
|PHM Racing
|1:29.875
|+1.562
|28
|25. Т.Интрафувасак
|PHM Racing
|1:29.999
|+1.686
|26
|26. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:30.255
|+1.942
|18
|27. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:30.259
|+1.946
|20
|28. К.Шилдс
|Hitech GP
|1:30.483
|+2.170
|17
|29. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1:30.699
|+2.386
|23
|30. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:30.918
|+2.605
|18
Результаты второй сессии
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Г.Мини
|Prema
|1:28.394
|—
|25
|2. М.Боя
|Campos Racing
|1:28.625
|+0.231
|43
|3. Л.Браунинг
|Hitech GP
|1:28.675
|+0.281
|19
|4. Н.Леон
|Van Amersfoort Racing
|1:28.744
|+0.350
|25
|5. Д.Беганович
|Prema
|1:28.755
|+0.361
|26
|6. К.Мэнселл
|ART Grand Prix
|1:28.789
|+0.395
|25
|7. А.Дюнн
|MP Motorsport
|1:28.831
|+0.437
|37
|8. М.Эстерсон
|Jenzer Motorsport
|1:28.875
|+0.481
|41
|9. Ч.Вурц
|Jenzer Motorsport
|1:28.895
|+0.501
|37
|10. С.Монтойя
|Campos Racing
|1:28.921
|+0.527
|40
|11. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|1:29.030
|+0.636
|29
|12. А.Линдблад
|Prema
|1:29.033
|+0.639
|25
|13. К.Штука
|MP Motorsport
|1:29.167
|+0.773
|39
|14. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|1:29.210
|+0.816
|31
|15. М.Стенсхорн
|Hitech GP
|1:29.229
|+0.835
|21
|16. Т.Смит
|Van Amersfoort Racing
|1:29.239
|+0.845
|27
|17. Л.Форнароли
|Trident
|1:29.350
|+0.956
|26
|18. О.Гёте
|Campos Racing
|1:29.359
|+0.965
|42
|19. С.Мегетуниф
|Trident
|1:29.437
|+1.043
|32
|20. Д.Лоук
|Rodin Motorsport
|1:29.475
|+1.081
|32
|21. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|1:29.512
|+1.118
|38
|22. С.Флёрш
|Van Amersfoort Racing
|1:29.631
|+1.237
|27
|23. С.Рамос
|Trident
|1:29.885
|+1.491
|29
|24. П.Вишницкий
|Rodin Motorsport
|1:30.015
|+1.621
|27
|25. К.Шилдс
|Hitech GP
|1:30.081
|+1.687
|20
|26. Н.Цолов
|ART Grand Prix
|1:30.109
|+1.715
|29
|27. М.Загазета
|Jenzer Motorsport
|1:32.373
|+3.979
|39
|28. Н.Бедрин
|PHM Racing
|1:32.721
|+4.327
|42
|29. Т.Интрафувасак
|PHM Racing
|1:33.213
|+4.819
|46
|30. Д.Дюфек
|PHM Racing
|1:34.345
|+5.951
|42