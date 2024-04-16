Завацкая обидно уступила в первом круге турнира в Руане

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (182) проиграла француженке Клари Бюрель (44) в матче первого круга турнира WTA 250 во французском Руане.

Поединок длился 2 часа 14 минут и завершился со счетом 6:3, 3:6, 2:6. Украинка ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

WTA 250, Одиночный разряд Руан, Франция Первое круг, основная сетка 16 апреля

Клара Бюрель (Франция) — Катарина Завацкая (Украина) 3:6, 6:3, 6:2

Напомним, недавно Ангелина Калинина (32) победила представительницу Франции Ализу Корне (106) в первом круге турнира.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины не смогла выйти в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг, ведя в счете 2:0 после первого дня. Украинки проиграли Румынии в матчевой встрече — 2:3. Людмила и Надежда Киченок уступили в решающем парном матче. После поединка Юрий Сапронов подверг критике сестер.

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