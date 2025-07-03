Бортолето признал ошибку в борьбе с Алонсо

На прошлом этапе в Австрии Габриэль Бортолето заработал первые очки в Формуле 1, финишировав восьмым. По ходу дистанции бразилец боролся с Фернандо Алонсо, и в Сильверстоуне Габриэль признал, что из-за собственной ошибки не смог обогнать гонщика Aston Martin.

Габриэль Бортолето: «Я считаю, что ошибся, когда пошёл на обгон Фернандо в третьем повороте, а затем на выходе он получил DRS. Возможно, мне стоило подождать и уже самому получить DRS на выходе из поворота. Вероятно, тогда я смог бы его обогнать. Это был ключевой момент, поскольку у меня был один или два круга, чтобы провести манёвр, поскольку это всё происходило ближе к финишу.

Когда я пошёл на обгон, Фернандо замедлился. Я тоже попытался замедлиться, но уже был настроен на обгон и не смог остановиться до контрольной линии DRS и проехал её раньше Фернандо. Он сыграл очень умно и смог сразу обогнать меня, а затем удержать позади ещё на один круг.

Затем мне начали показывать синие флаги из-за Ландо Норисса, и мне пришлось его пропустить на круг. После этого я уже не пытался обогнать Фернандо».

Бортолето добавил, что бороться с Алонсо на трассе ему не так и просто ещё и потому, что Фернандо является его менеджером: «Я с детства следил за выступлениями Фернандо, а теперь он ещё и мой менеджер. Но когда ты опускаешь визор шлема и ведёшь борьбу на трассе, то не особо думаешь о таких вещах. Тем не менее, я не стану отрицать, что для меня борьба с Фернандо отличается от борьбы с другими гонщиками.

Я полностью выложился, хотя некоторые вещи мог сделать лучше. Фернандо блестяще оборонялся и правильно располагал машину на трассе во время синих флагов».

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