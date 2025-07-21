Повороты Спа: От La Source до «Автобусной остановки»

В Спа готовятся к юбилейному, 70-му Гран При Бельгии, и 57 из них прошли на классической трассе в Спа-Франкоршан, по любым меркам одной из лучших в мире автоспорта.
Окружённое лесами 7-километровое кольцо находится в Арденнских горах, его отличают высокие скорости и особенная, очень интересная конфигурация, поэтому команды и гонщики так любят этот автодром. В преддверии бельгийского этапа сезона в Mercedes решили напомнить, с чем связаны названия его знаменитых поворотов.
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1-й поворот – La Source
Первой поворот круга ещё и самый медленный, и назван он в честь многочисленных источников воды, которыми богат этот регион Бельгии.
Исторический момент: Поскольку разгон со старта в сторону этого поворота один из самых коротких в календаре, то в зоне торможения перед La Source нередко происходят контакты между машинами.
В 2018 году в этом повороте McLaren Фернандо Алонсо подскочила в воздух и буквально пролетела над Sauber Шарля Леклера. А за двадцать лет до этого, в 1998-м, именно там произошла одна самых крупных аварий в истории Формулы 1 с участием большинства машин пелотона.
2-й, 3-й и 4 повороты – Le Raidillon de l’Eau Rouge
Raidillon по-французски означает «крутая тропа», Eau Rouge – «красная вода».
Секция, в которой направление движение меняется слева направо, а затем трасса снова слегка поворачивает влево, а угол подъёма при этом достигает 15% – одна из самых знаменитых в мире. А вообще Eau Rouge – это 15-километровый ручей, который протекает в этом районе и проходит под трассой у подножия холма. Красноватый цвет воды связан с высоким содержанием оксида железа в камнях, покрывающих дно ручья.
Исторический момент: Когда машины Формулы 1 на полном ходу пролетают эту секцию, это действительно впечатляющее зрелище. Но обгоны там происходят довольно редко, поскольку направление движения нужно менять на огромной скорости почти вслепую. Однако в 2011-м Марку Уэбберу удалось лихо опередить Ferrari Фернандо Алонсо по внешней траектории.
5-й и 6-й повороты – Les Combes
Название шиканы на вершине холма в конце прямой Kemmel обозначает «ущелье» – вероятно, из-за того, что затем трасса спускается в долину. Кроме того, так называется хутор, который находится рядом с трассой.
Исторический момент: В 2000 году именно там Мика Хаккинен совершил «обгон века», когда опередил Ferrari Михаэля Шумахера и вышел в лидеры гонки. Финн, пилотируя McLaren, задействовал в своём манёвре ещё и машину Рикардо Зонты: Шумахер и Хаккинен догоняли BAR бразильца, отстававшего уже на круг, и Мика удивительным образом обогнал сразу обоих.
7-й поворот – Malmedy
Правый поворот, после которого трасса идёт ещё дальше в Арденнский лес, носит имя городка Мальмеди, расположенного примерно в десяти минутах езды от автодрома. Там проживает меньше 13 тысяч человек, но у него богатая история, ведь он был основан ещё в 648 году и находится под охраной государства.
8-й поворот – Bruxelles/Rivage
Как и в случае с Мальмеди, это тоже местный топоним, так называется деревня, которая находится недалеко от этого правого поворота. Он довольно затяжной, и гонщику кажется, что он никогда не закончится, но особенно опасным поворот становится, когда трасса залита водой.
Правда, в последние годы его начали называть иначе, дав ему имя столицы Бельгии.
9-й поворот – Speakers Corner
Во многих книгах по истории автоспорта говорится, что у этого левого поворота нет официального называния, однако на самом деле его часто называют «Поворотом с громкоговорителями».
Это из-за того, что там расположена мачта, на которой смонтированы громкоговорители, через которые идёт трансляция гонки.
Исторический момент: Именно в этом повороте 30 августа 1998 года произошла знаменита коллизия с участием Михаэля Шумахера и Дэвида Култхарда. Шотландец специально замедлился, чтобы пропустить лидировавшего гонщика Ferrari, но поскольку на трассе было полно воды, то Шумахер не заметил этого из-за пелены брызг и врезался в McLaren сзади, что привело к сходу обеих машин.
10-й и 11-й повороты – Pouhon
Название продолжает «водную тему»: этот захватывающий двойной левый поворот носит имя источника с железистой минеральной водой.
12-й и 13-й повороты – Fagnes
Ещё одна связка быстрых поворотов, правого и левого, и она носит имя заповедника, расположенного в Арденнском лесу. Но если хотите произвести впечатление на бельгийцев, то лучше называть эти повороты Piff-Paff – так местные именуют быструю смену направлений.
14-й и 15-й повороты – Campus/Stavelot и Paul Frere
Преодолев эти два затяжных правых поворота, гонщики приближаются к заключительной секции круга, весьма весёлой по характеру. Раньше 14-й поворот носил имя маленького городка, расположенного в 10 километрах от трассы, но теперь он переименован в честь автомобильного университета, который находится рядом с этим поворотом.
Поль Фрер был знаменитым бельгийским автоспортивным журналистом и гонщиком, выступавшим в Формуле 1 в первой половине 50-х. Выступая за Ferrari, в 1956-м он поднялся на подиум, финишировав 2-м в Спа, но главным его достижением считается победа в «24 часах Ле-Мана» в 1960 году – и тоже за рулём спорткара заводской команды Ferrari.
16-й и 17-й повороты – Blanchimont
Это ещё одна связка поворотов, которая ассоциируется с скоростью и адреналином, и Blanchimont – просто местный топоним; так называется один из расположенных неподалёку хуторов.
18-й и 19-й повороты – «Автобусная остановка»
Раньше в этом месте действительно находилась автобусная остановка. Т.е. это было до 2007 года, когда последняя секция круга проходила по дороге общего пользования.
Исторический момент: Правильно пройти эту шикану непросто даже на сухой трассе, а в дождь и того сложнее. Именно там в 2010 году на мокром асфальте трассу не поделили Себастьян Феттель и Дженсон Баттон, а в 2008-м Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен едва не столкнулись – это тоже было под дождём, зато концовка того Гран При Бельгии получилась весьма драматичной.