Сводный брат Кевина Магнуссена дебютирует в Формуле 4

Лука Магнуссен, сводный младший брат Кевина Магнуссена, в 2025 году дебютирует в британской Формуле 4.

Датский гонщик подписал контракт с командой Fortec Motorsport на предстоящий сезон. Для Луки это будет дебют в «формулах», поскольку ранее он выступал только в картинге.

Отец гонщика Ян Магнуссен и брат Кевин Магнуссен в своё время тоже начинали карьеру в Великобритании. Ян в 1993-м доминировал в британской Формуле 3, а Кевин в 2011-м стал вице-чемпионом этой серии. Оба Магнуссена дошли до Формулы 1, и теперь их путь попробует повторить пятнадцатилетний Лука.

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