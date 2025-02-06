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Футбол

Компани готов к плей-офф Лиги чемпионов: Я не из тех, кто боится трудностей

Специалист выступил на пресс-конференции

Компани готов к плей-офф Лиги чемпионов: Я не из тех, кто боится трудностей

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Главный тренер "Баварии" Венсан Компани высказался о плей-офф Лиги чемпионов.

    "Я не из тех, кто боится трудностей", – заявил Компани. "Я хочу преодолевать вызовы. Болельщики также будут с нетерпением ждать этих игр. Мы всегда счастливы, если можем играть в футбол".

    Добавим, что первый матч плей-офф ЛЧ для "Баварии" стартует 12 февраля. Подопечные Компани сыграют против "Селтика".

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    www.ua-football.com

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