Промоутер Джошуа: «У Энтони есть варианты, но Турки Аль-Шейх хочет другое»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн все еще не исключает бой Энтони Джошуа против Тайсона Фьюри, но отметил, что Турки Аль-Шейх, который организовывает бои в Саудовской Аравии, хочет видеть бой британца против Деонтея Уайлдера.

«Турки Аль-Шейх хочет бой Энтони против Уайлдера. Но Джошуа смотрит в сторону боя с Дюбуа или Паркером, а также посмотрим, что будет с Фьюри. Да, он завершил карьеру, но бой с ним можно организовать за один телефонный звонок».

«Посмотрим, вернется ли Тайсон, но все можно организовать за день, за один разговор», – считает Хирн.

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sport.ua