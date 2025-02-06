Greene Tweed – новый партнёр команды McLaren

В McLaren объявили о подписании многолетнего контракта с компанией Greene Tweed, которая стала официальным партнёром команд Формулы 1 и Arrow McLaren, выступающей в IndyCar. Компания занимается производством современных материалов и высокоэффективных компонентов.

Логотипы Greene Tweed появятся на машинах Ландо Норриса и Оскара Пиастри, а также на машинах команды Пато О’Варда, Нолана Сигела и Кристиана Лундгарда.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Мы рады приветствовать Greene Tweed в гоночной семье McLaren. Их опыт в создании инновационных и устойчивых решений для сложных задач тесно связан с нашим постоянным стремлением к высоким результатам».

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