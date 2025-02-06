Батлер в рамках масштабного обмена перешел из Майами в Голден Стэйт

В качестве сторон в масштабном обмене между двумя клубами также задействованы Юта и Детройт

Форвард Майами Хит Джимми Батлер в рамках масштабного обмена перешел в Голден Стэйт Уорриорз.

Голден Стэйт в рамках данного обмена отправит в Майами форвардов Эндрю Уиггинса и Кайла Андерсона, а также Хит получат защищенный драфт-пик первого раунда 2025 года.

Из Голден Стэйт в Детройт перейдет Линди Уотерс, а из Майами состав Пистонс пополнит Джош Ричардсон.

Юта получит от Голден Стэйт защитника Денниса Шредера и отправит форварда Пи Джей Такера в Майами.

В рамках соглашения Батлер откажется от опции игрока за 52 миллиона долларов на следующий сезон и планирует подписать с Голден Стэйт новый двухлетний контракт на 111 миллионов долларов, который будет действовать до окончания сезона 2026/27.

В декабре Джимми Батлер выразил готовность покинуть Майами. 35-летний американец официально не запрашивал обмен, но выразил готовность уйти до дедлайна 6 февраля. Также прошлым летом Батлер не смог договориться с Майами о продлении контракта.

Напомим, что ранее масштабный обмен провели Лос-Анджелес Лейкерс и Даллас — в составе Маверикс перешел Энтони Дэвис, а Лейкерс пополнились Лукой Дончичем.

Голден Стэйт занимает 10-ю позицию турнирной таблицы Западной конференции, а Майами располагается на 6-м месте на Востоке.

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