Джонатан Уитли о том, как он перешёл в Sauber/Audi

Джонатан Уитли признал, что в прошлом году, когда впервые появились слухи, что он собирается перейти в другую команду, у него начались неприятности в Red Bull Racing, где он тогда занимал должность спортивного директора. Но в итоге это даже помогло ему определиться с продолжением карьеры, ведь теперь он стал руководителем команды Sauber, которая уже скоро поменяет название на Audi F1.

Всё началось в дни прошлогоднего Гран При Майами – тот уик-энд был очень тяжёлым для Кристиана Хорнера, тогдашнего руководителя Red Bull Racing, ведь незадолго до этого об уходе из команды объявил Эдриан Ньюи. Примерно в то же время в прессе появились сплетни о том, что примеру Ньюи собирается последовать и Уитли.

Поскольку для него это было полной неожиданностью, он совершенно не обрадовался, однако после этого ему стали поступать предложения от других команд, и в итоге 1 августа 2024 года был официально подтверждён его контракт с Sauber.

Этому предшествовало назначение на пост руководителя швейцарской команды Маттиа Бинотто, хорошего приятеля Уитли, в прошлом возглавлявшего команду Ferrari. В мае 2025-го полномочия Бинотто были расширены, и теперь он руководит всей программой Audi в Формуле 1.

Вот как Уитли вспоминает прошлогодние события, в результате которых он принял решение о переходе на новую работу.

«Скажу честно, в прошлом году в дни уик-энда в Майами появилась статья, которая меня рассердила, – цитирует Джонатана Уитли RacingNews365. – В то время я намеренно почти не общался с прессой, но вдруг моё имя появилось во всех газетах, из-за чего начались сложности на работе.

Но это привело к тому, что ко мне начали обращаться многие команды, и только тогда я задумался об уходе, ведь понятно, что всем было очень интересно, куда я могу перейти.

Если я подписываю полноценный контракт, то выполняю свои обязательства от начала до конца. Я не тот человек, который может подписать контракт, а потом пытается найти способ от него избавиться из-за того, что ему сделано немного иное предложение.

Если я предан команде, я ей предан до конца. Понимаете, я 16 лет отработал в Benetton/Renault, затем 19 лет в Red Bull, и сейчас у меня нет никаких намерений уходить из Sauber/Audi…

В общем, тогда мне начали поступать многочисленные предложения от других команд, и хотя у меня не было никакой необходимости покидать Великобританию, чтобы продолжить карьеру, ни одно из этих предложений не было столь интересным, как проект Audi. Я до сих пор от него в восторге, и мне хочется себя ущипнуть, когда я думаю о том, что в следующем году нас ждёт полномасштабная трансформация. Всё будет по-другому, и прежнюю Sauber вы не узнаете.

Не могу передать словами, насколько это всё интересно, ведь я вновь участвую в таком проекте, как в своё время с самого начала присоединился к Red Bull Racing».

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