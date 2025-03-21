В Aston Martin почтили память Эдди Джордана

Команда Aston Martin, которая сейчас находится на важнейшем этапе развития и намерена в ближайшие годы претендовать на победы, исторически берёт своё начало от Jordan Grand Prix, основанной Эдди Джорданом 35 лет назад.

В 1991-м эта команда дебютировала в Формуле 1, после чего пережила несколько трансформаций, смен владельцев и названий. Но в Aston Martin F1 помнят, кто стоял у истоков, поэтому сегодня на её машинах появился символический трилистник, ведь Эдди Джордан был ирландцем, чем гордился всю жизнь.

Когда его называли британцем, он всегда возмущался и поправлял собеседника – в том числе такое бывало и в телеэфире. Но вчера мир автоспорта узнал печальную весть: неповторимого Эдди Джордана не стало.

О том, что Формула 1 скорбит по основателю команды Jordan, впоследствии ставшему популярным телеэкспертом, мы рассказывали, и вполне можно ожидать, что по ходу китайского гоночного уик-энда ещё будут какие-то акции, посвящённые его памяти.

А пока на зелёных машинах мы видим стилизованное изображение трилистника и имя этого яркого человека, которого Формуле 1 будет не хватать. Когда руководители команд, журналисты и другие люди об этом говорят, в искренности их слов можно не сомневаться.

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