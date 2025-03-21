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Бокс

Произошли изменения в рейтинге лучших боксеров мира от The Ring

Произошли изменения в рейтинге лучших боксеров мира от The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine. Кенширо Тераджи

Известный боксерский портал The Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Первую позицию в рейтинге продолжает занимать обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

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Второе и третье места разделили между собой бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (3-й) и японец Наоя Иноуэ (2-й), который является абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.

Из десятки рейтинга вылетел известный американский боксер полутяжелого веса Дэвид Бенавидес. Его место в десятке лучших занял обладатель титулов WBA и WBC в легчайшем весе Кенширо Терадзи.

Рейтинг лучших боксеров в мире от известного журнала The Ring

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитрий Бивол
  5. Артур Бетербиев
  6. Джесси Родригес
  7. Сауль Альварес
  8. Дзунто Накатани
  9. Девин Хейни
  10. Кенширо Тераджи

sport.ua

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