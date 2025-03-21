Произошли изменения в рейтинге лучших боксеров мира от The Ring

Getty Images/Global Images Ukraine. Кенширо Тераджи

Известный боксерский портал The Ring обновил свой рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р).

Первую позицию в рейтинге продолжает занимать обладатель поясов WBA, WBO, WBC, IBO в супертяжелом весе Александр Усик.

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Второе и третье места разделили между собой бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (3-й) и японец Наоя Иноуэ (2-й), который является абсолютным чемпионом мира во втором легчайшем весе.

Из десятки рейтинга вылетел известный американский боксер полутяжелого веса Дэвид Бенавидес. Его место в десятке лучших занял обладатель титулов WBA и WBC в легчайшем весе Кенширо Терадзи.

Рейтинг лучших боксеров в мире от известного журнала The Ring

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Дмитрий Бивол Артур Бетербиев Джесси Родригес Сауль Альварес Дзунто Накатани Девин Хейни Кенширо Тераджи

sport.ua