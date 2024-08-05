СОСНОВСКИЙ – про бой Хижняка: «Не думал, что дадут против нас оценки 1:4»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский высказался о победе Александра Хижняка над Арленом Лопесом в полуфинале Олимпийских игр 2024:

Результат первого раунда: «Я сразу верил. Первый раунд вызывал сомнения — не думал, что судьи дадут против нас оценки 1:4. Раунд близкий, хороший. Но потом удалось».

О тактике и впечатлениях от поединка: «Ставили задачу ему на весь бой в тактическом и техническом плане — большинство ему удалось. Конечно, с таким мастером боксировать, как кубинец, сложно — опыт большой.

Первый раунд был более сумбурным, много ударов по рукам. [Лопес] может хорошо вести поединок на средней и ближней дистанции. Сказали, чтобы искал «дыры», и он их искал и потом уже попадал, а картина была иной. Или заставлять [соперника] ошибиться, когда он больше открывается. Когда кубинец начинал атаковать, было много хороших перехватов, особенно во втором и третьем раундах.

Кубинец – очень чувствительный [боксер]. Задача Саши состояла в том, чтобы быть ближе к нему на ногах и пытаться его вымучить. Понимали, что [31-летний Лопес] – возрастной боксер, чтобы на нем была постоянная нагрузка: прессинг, прессинг , прессинг. И тогда уже в этом прессинге проводить свои комбинации, удары и идти к победе».

О бою с Оралбаем в финале: «Александр с ним уже боксировал на международном уровне. Хороший боксер, хорошего уровня. Будем готовиться».

Соперником Хижняка в финале 7 августа станет Нурбек Оралбай из Казахстана, который в полуфинале победил Кристиана Пиналеса из Доминиканской Республики.

sport.ua