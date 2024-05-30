Чемпион, который бросил вызов Усику, усомнился в его победе над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоуренс Околи

Новоиспеченный чемпион бриджвейта Лоуренс Околи высказался о мегафайте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Я думаю Тайсон заслужил победу. Я ожидал, что он выиграет по очкам. Бой двигался к победе Тайсона по очкам, но Усик нанес Фьюри несколько мощных ударов в девятом раунде. Конечно, Усик провел мощный девятый раунд. Даже если следующие раунды будут близкими, то симпатия судей будет всегда на стороне боксера, который устроил такое шоу. Но один хороший раунд не выигрывает бой», – сказал Лоуренс Околи.

Ранее Околи вызвал обладателя всех поясов в хевивейте Александра Усика на бой.

sport.ua