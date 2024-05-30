Лига Конференций. Олимпиакос — Фиорентина 1:0 (OT). История Греции, очередной проигранный финал Флоренции

Упорная борьба дошла до дополнительного времени

ANSA

Лига Конференций. Финал

Афины. "ОПАП Арена"

"Олимпиакос" — "Фиорентина" 1:0 ОТ (0:0)

Гол: Эль Кааби 116

"Олимпиакос": Цолакис, Родиней, Рецос, Кармо, Ортега (Кини 90+1), Иборра, Хессе, Фортунис (Йоветич 73), Чикинью (Хорта 77), Поденсе (Масурас 106), Эль Кааби (Эль Араби 120+2)

"Фиорентина": П. Терраччьяно, Додо, Миленкович, Кварта, Бираги (Раньери 106), Артур (Данкан 74), Мандрагора, Бонавентура (Барак 84), Н. Гонсалес (Бельтран 106), Белотти (Нзола 59), Куаме (Иконе 84)

Предупреждения: Поденсе 28, Йоветич 94, Эль Кааби 117 — Кварта 42, Куаме 78, Бираги 99

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

По итогам этого матча в любом случае свершилась бы история. "Фиорентина" могла выиграть первый трофей с 2001-го года, первый Еврокубок с 1961-го. Тем самым почтив память своего Генерального директора Джо Бароне, скончавшегося в марте. Но выиграл "Олимпиакос". Второй финал Еврокубков в истории Греции стал первым победным. Еще и дома, пусть и на стадионе одного из врагов. Так даже слаще.

"Виола" в семи предыдущих матчах в турнире победила лишь дважды, и в обоих победных забила в добавленное время. Четвертьфинал прошла в овертайме, в полуфинале еще и ничью в гостях вытащила на 85-ой минуте. "Оли" после 1:4 дома от "Маккаби" Тель-Авив вернулся на 6:1 в ответном матче в овертайме, затем прошел "Фенербахче" в серии пенальти. Так что мы ожидали много голов и драму.

Получилась в итоге лишь последняя. Получился настоящий финал — нервный, жесткий, в быстром темпе, но с множеством ошибок, с множеством фолов, особенно — в атаке. "Олимпиакос" ничем не напоминал команду, разнесшую "Астон Виллу" в полуфинале. "Фиорентина" ничем не напоминала лучшую команду турнира по забитым мячам, забившую 25 в 12-ти матчах. Слишком уж много стояло на кону.

В целом по игре итальянцы выглядели немного лучше. Не настолько, как показала статистика ударов по воротам (17:6). Но более качественно, более организованно. Кроме дебюта, в котором страдали под прессингом. Но они вскоре приспособились. Простым способом. Изменив своей игре в короткий пас и просто выбивая мячи вперед. Выбивали и греки, прессингуя высоко, как любят, но обычно неэффективно.

Первый тайм как раз был интересным. Поденсе сразу же прорвался слева, сместился, пробил — Терраччьяно вытащил. Бираги забросил с фланга, и мяч закатился в ворота, но арбитры и ВАР увидели офсайд. Бонавентура подхватил отскок, но метров с 12-ти пробил слабо и в центр. Другие удары гостей блокировались либо шли мимо. Цолакис дважды далеко выходил из ворот и перехватывал в последний момент.

Во время углового пирейцев Поденсе пробил головой, и Терраччьяно зафиксировал мяч с трудом. Повезло, что летело в него. Также Пьетро вовремя вышел из ворот и успел раньше, чем Эль Кааби. Еще и заработал фол.

Второй тайм и далее уже были скучными и выглядели точно как типичный финал. Моменты появлялись, и даже очень опасные, но будто случайно. Цолакис бросился в ноги Белотти и заблокировал. Контратаку Куаме завершал корявым ударом, но Цолакису все равно пришлось тащить. В ответ Иборра замкнул штрафной удар головой очень близко. Терраччьяно отбил удар Йоветича с 17-ти метров.

Во втором овертайме еще одну комбинацию Иконе замкнул еще одним корявым ударом, и Цолакис вновь отбил. А, когда уже казалось, что серия пенальти близка, "Олимпиакос" забил. Миленкович выбил мяч, возможно, на нем сфолили, арбитр заколебался, Хессе забросил с левого фланга, и Эль Кааби продавил Раньери и замкнул головой. 11-ый гол марокканца в сезоне в турнире, 16-ый в сезоне в Еврокубках.

Команда из Греции впервые в истории выигрывает Еврокубок. Еще и команда, которой в сезоне руководили три тренера и два спортивных директора. Третий коуч, Хосе Луис Мендилибар, сумел преобразить ее, привить ей яркость, смелость и организованность. Он стает первым тренером с 2005-го года, выигравшим Еврокубок два года подряд с двумя разными командами. После Лиги Европы с "Севильей" год назад.

Ну а "Фиорентина" проигрывает пятый из шести своих Еврокубковых финалов в истории. Проигрывает второй год подряд в финале того же турнира. Причем год назад пропустила решающий гол на 90-ой минуте, теперь — на 116-ой. Проигрывает третий финал за два года, учитывая Кубок Италии. Винченцо Итальяно, скорее всего, уходит, и без трофея. Всегда не хватало совсем чуть-чуть.

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