Наполи хочет арендовать защитника у Баварии

Ким Мин Дже может вернуться в Серию А

Итальянский Наполи планирует арендовать своего бывшего защитника Кима Мин Дже у мюнхенской Баварии.

Об этом сообщает daily sports.

Игрок зарабатывает в Мюнхене 8,5 миллиона евро в год, но пока неизвестно, согласится ли он на сокращение заработной платы, чтобы вернуться в Италию.

Ким Мин Дже в Бундеслиге сыграл 21 матч, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, Наполи в 32 туре Серии А не смог переиграть Фрозиноне (2:2). Сейчас неаполитанцы с 49 очками занимают восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

champion.com.ua