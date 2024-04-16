Ига Швёнтек: «Для игрока, который чувствует себя очень комфортно на грунте, я понимаю, что мне всё равно нужно несколько дней для адаптации»

Первая ракетка мира Ига Швёнтек ответила на вопросы журналистов перед стартом на турнире WTA 500 в Штутгарте

Об открытии грунтового сезона в Штутгарте

«Я очень взволнована, особенно потому, что это мои первые дни на грунте. Я счастлива, что вернулась на это покрытие. Очевидно, что оно мне очень нравится, и я соскучилась по нему. Приятно вернуться. Также я люблю этот турнир. У меня действительно отличные воспоминания. Надеюсь, что в этом году я создам еще больше воспоминаний.

Вообще это была моя первая тренировка на грунте вчера, так что у меня будет не так уж и много времени, чтобы подготовиться. В прошлом году я возвращалась на турнир после травмы. Тогда я тренировалась в Варшаве на грунте. Это было иначе, чем в этом году. Этот год больше похож на 2022, когда у меня также было всего два дня на грунте перед моим первым матчем. Посмотрим. Честно говоря, это уже второй год, когда я попадаю в такую ситуацию. Это был хороший опыт в 2022 году. Помню, я играла без всяких ожиданий. В этом году все немного иначе, потому что вы, журналисты, напоминаете мне о защите титула (улыбается). Я постараюсь не волноваться и двигаться шаг за шагом, несмотря ни на что».

О переходе на грунт после хардового сезона

«Сегодня я почувствовала, что могу перейти на грунт достаточно быстро. Я не ожидаю, что мне будет комфортно с первого же матча, потому что, да, вам всегда нужно несколько матчей, чтобы обрести уверенность на любом покрытии, даже если вы чувствуете себя на нём комфортно. Но из-за матча в Кубке Билли Джин Кинг после Майами я всё ещё играла на хардовом покрытии. Я не думаю, что это имеет значение, потому что здесь поверхность довольно быстрая, быстрее, чем обычный грунт, я имею в виду. Это что-то среднее между хардовым покрытием и обычным грунтом. Нужно приспосабливать движения, потому что на этом покрытии ты можешь скользить. Также нужно помнить, что ваш мозг думает, что мяч будет отскакивать по-другому в течение нескольких дней. Но в целом у меня в голове были воспоминания о том, как я играла здесь в прошлом году, например. Даже для игрока, который чувствует себя очень комфортно на грунте, я понимаю, что мне всё равно нужно несколько дней для адаптации».

О своем стиле вождения и выигранных в Штутграте автомобилях «Porsche»

«Я пользуюсь авто, которое выиграла в прошлом году, дома каждый день. Это весело. Это одна из причин, почему мне нравится возвращаться домой, потому что я могу управлять собственным автомобилем. В Туре у нас не так много возможностей для этого. Здесь есть, но на других турнирах это не так просто. Я работаю над своими навыками вождения.

На самом деле я не использую весь потенциал автомобиля «Porsche», потому что, наверное, у меня было бы слишком много предупреждений (улыбается). Просто езжу и получаю от этого огромное удовольствие. Когда я много тренируюсь и устаю, мне нравится спокойствие в машине. Мне очень нравится, насколько «Panamera» комфортна. Правда, иногда я включаю громкую музыку, но в целом она достаточно тихая, достаточно плавная. Тем не менее вы можете почувствовать её спортивный характер.

Иногда мне нравится ездить немного быстрее, но не слишком безумно. Очевидно, я получаю столько адреналина на корте, что иногда мне не нужно больше за его пределами. У меня также есть «911» дома. Когда я хочу сменить обстановку, я прыгаю в нее. Это прозвучит странно, но я очень горжусь тем, как я сыграла здесь в прошлом году. Это удивительно, что мы можем получить такой приз за победу. Довольно безумно».

Ига Швёнтек начнет свое выступление в Штутгарте со второго круга и встретится с бельгийкой Элизе Мертенс. Сегодня первая ракетка мира провела полуторачасовую тренировку с украинкой Мартой Костюк.

btu.org.ua