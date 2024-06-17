Официально: опубликована окончательная заявка сборной Украины на Олимпиаду в Париже

Национальный олимпийский комитет Украины объявил состав, который выступит на Играх в Париже

Ранее уже сообщалось, что в Париж от Украины поедут Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская и сестры Людмила и Надежда Киченок. Сегодня НОК объявил, что еще одну олимпийскую лицензию получила Ангелина Калинина и таким образом, Украина будет представлена в Париже максимальным составом в женском теннисном турнире.

Единственным вопросом остается количество парных комбинаций, которое может выставить Украина. Поскольку от каждой страны могут выступить две пары, то ФТУ и НОК номинировали в этом разряде тандемы: Людмила Киченок/Надежда Киченок и Даяна Ястремская/Марта Костюк. Смогут ли сыграть в турнире обе наши парные команды станет известно после 4 июля.

Элина Свитолина в третий раз выступит на Олимпиаде: в 2016 году в Рио-де-Жанейро она дошла до четвертьфинала, а в Токио-2020 (проходила в 2021 году из-за ковида) завоевала бронзовую медаль, которая стала первой в теннисе для Украины.

Даяна Ястремская выступит на второй Олимпиаде подряд. В Токио она проиграла в первом раунде Лейле Фернандес.

Людмила и Надежда Киченок вместе проведут третью Олимпиаду. В Рио-де-Жанейро сестры проиграли в первом круге, а в Токио дошли до четвертьфинала.

Для Марты Костюк и Ангелины Калининой это будет дебютное выступление на Олимпийских играх

btu.org.ua