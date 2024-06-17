Карлос Сайнс о важном совете, который ему дал отец

Карлос Сайнс готовится к своей домашней гонке – не так просто подсчитать, сколько раз он выступал на автодроме в Барселоне начиная с 2010-го, когда дебютировал в европейской Формуле BMW. Он любит эту трассу, но Гран При Испании 2024 года будет для него особенным – это его последняя гонка на каталонском кольце за рулём машины Ferrari.

В преддверии этого уик-энда к Карлосу повышенный интерес испанской прессы и, в частности, в одном из интервью он рассказал о важном совете, который ему в юности, ещё во времена занятий картингом, дал отец, двукратный чемпион мира по ралли, также известный всей Испании как El Matador.

Карлос Сайнс: «Я помню совет, который изменил мою жизнь, потому что в своё время, ещё в детстве, я был хорошим мальчиком, но несколько наивным. Я думал, что все кругом – мои друзья, что все ко мне хорошо относятся, хотя на самом деле мир автоспорта очень жесток.

Мне было лет 10-11, но в картинге приходилось соревноваться с ребятами, которые были на год, два или три старше меня. Не знаю, почему – возможно, из-за того, что я сын Карлоса Сайнса – но они изо всех сил старались меня одолеть. Впрочем, отчасти их можно понять, ведь, вероятно, их родители на меня показывали, говорили, что это сын Карлоса Сайнса, и тот, кто меня опередит – большой молодец. И они старались так, что врезались в меня сзади и выбивали с трассы, чтобы я не мог побеждать.

Но однажды отец решил со мной побеседовать на эту тему и сказал: «Карлос, жизнь – очень непростая история, и ещё больше это относится к автоспорту. Тут или ты укусишь первым, либо они будут кусать тебя. Пока что соперники тебя кусают, стараясь сделать твою жизнь ещё сложнее.

Я знаю, что ты хороший мальчик и хочешь со всеми дружить. Никаких проблем, играй в футбол с другими гонщиками, дружи с ними, но на трассе, как только наденешь шлем, постарайся сделать так, что именно ты будешь кусать первым».

Мне понадобилось время, чтобы из хорошего мальчика превратиться в того парня, который, если что, может вынести вас с трассы. У каждого из нас есть свои комплексы, но пусть никто не думает, что если я чей-то там сын, то я буду действовать слишком осторожно».

В 2021 году, в своём первом сезоне в составе Ferrari, Карлос финишировал седьмым на домашней трассе, в 2022-м занял 4-е место, в прошлом году – 5-е.

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