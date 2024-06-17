«Это безумие». Чемпион в крузервейте оценил возможное возвращение Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Биллам-Смит

Боксер Крис Биллам-Смит, который владеет титулом WBO в крузервейте, мечтает выйти в ринг против Александра Усика, если украинец покинет супертяжелый вес.

«Если Усик вернется в крузервейт, то это будет безумие. Я еще давно, когда начал работу со своим тренером, говорил ему, что он должен меня готовить к бою с Усиком. Это было еще в 2017 году. Он уже тогда был особенным боксером».

«Для меня было бы честью выйти с ним в ринг, если он будет в крузервейте», — сказал Биллам-Смит.

Ранее Усик признал, что ему сложно готовиться к боям супертяжелого веса, поэтому рассматривается вариант возвращения в крузервейт.

sport.ua